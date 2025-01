Santos não cumpre promessa de reforços e tem início de ano apreensivo

A atual gestão do Santos não cumpriu promessas, e o torcedor já começa 2025 preocupado.

O que aconteceu

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse que tinha reforços acertados que não poderiam ser anunciados até o dia 31 de dezembro por causa do compromisso com outros clubes.

A virada de ano chegou, e nenhuma contratação foi confirmada pelo clube no primeiro dia de 2024. O Peixe tem muita dificuldade no mercado da bola.