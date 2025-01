Manchester United aguarda ofertas de empréstimo por Antony em janeiro

O Manchester United está mesmo disposto a negociar Antony logo na abertura do mercado de inverno europeu, sendo que a ideia inicial passa por uma saída por empréstimo, visto que o jogador está desvalorizado nesta altura da temporada.

O novo técnico dos reds devils, o português Ruben Amorim, sempre admirou as características do brasileiro. A verdade é que, neste momento, o atacante não aproveitou as oportunidades que recebeu nos últimos jogos e, por isso, foi colocado na lista de negociáveis, juntamente com o compatriota Casemiro, que caminha para rumar ao futebol da Arábia Saudita.

Alguns intermediários na Europa têm tentado buscar propostas para o ex-são-paulino, sobretudo na Espanha e na própria Inglaterra, mas, até agora, nada de oficial chegou ao clube inglês, com quem o atleta tem contrato até junho de 2027.