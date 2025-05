Felipe Anderson valoriza vantagem do Palmeiras na Copa do Brasil, mas pede "pés no chão"

O Palmeiras venceu o Ceará por 1 a 0 nesta quarta-feira e abriu vantagem na terceira fase da Copa do Brasil, em jogo disputado na Arena Castelão. O meia-atacante Felipe Anderson, titular no confronto, valorizou o primeiro passo da equipe na competição, mas pediu pés no chão de olho no jogo da volta.

"Temos que valorizar esse primeiro passo dado aqui. Vínhamos acompanhando a equipe deles, estudamos e vimos que era uma equipe muito difícil de enfrentar aqui. Uma equipe muito qualificada, com ótimos jogadores, vem fazendo um trabalho incrível. Mas, nós também temos um trabalho muito sólido sendo feito. Os resultados têm comprovado isso, disse em entrevista ao Amazon Prime.

O Verdão quebrou uma sequência de oito meses do Vozão sem perder em casa e chegou ao sexto triunfo consecutivo como visitante graças ao gol de Gustavo Gómez aos 34 minutos do primeiro tempo. Palmeiras e Ceará voltam a se enfrentar no jogo de volta no dia 22 de maio, no Allianz Parque, às 19h30 (de Brasília).