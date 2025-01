River Plate supera Santos e encaminha contratação de Galoppo, do São Paulo

O River Plate, da Argentina, encaminhou a contratação do meia Giuliano Galoppo, do São Paulo.

O time argentino avançou nas conversas nos últimos dias e alinhou a chegada do jogador de 25 anos por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao final do vínculo. River e São Paulo ajustam os últimos detalhes para selar o negócio.

O Santos tinha esperanças de contratar Galoppo e tratava o negócio como bem encaminhado. Foi então que Marcelo Gallardo, técnico do River, convenceu o meia a retornar ao futebol argentino e acertar com a equipe.