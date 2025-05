Com Messi em campo, Inter Miami perde do Toronto Whitecaps e está eliminado da Copa dos Campeões Concacaf

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de volta das semifinais da Copa dos Campeões Concacaf, o Inter Miami recebeu o Toronto Whitecaps no Lockhart Stadium, perdeu de virada por 3 a 1 (5 a 1 no agregado) e está eliminado. Jordi Alba foi quem balançou as redes para a equipe da casa, enquanto Brian White, Pedro Vite e Sebastião Berhalter marcaram para os visitantes.

Com o revés, o Inter Miami passou longe de igualar o placar agregado e foi eliminado da competição continental. A equipe de Lionel Messi precisava vencer por três gols de diferença para carimbar seu passaporte direito à final e dois para levar o duelo para as penalidades. Do outro lado, o Toronto Whitecaps avançou à decisão, onde enfrentará o vencedor entre Cruz Azul e Tigres, ambos do México.

O Inter Miami retorna aos gramados no próximo sábado, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o NY Red Bulls. No mesmo dia, mas às 22h30, o Toronto Whitecaps recebe o Real Salt Lake. Ambos os duelos serão válidos pela décima rodada da MLS.