Neymar faz gol e participa de outro em vitória do Al-Hilal em jogo-treino

Ele completou sua participação com um corta-luz essencial para o segundo gol. O camisa 10 recuperou a bola no campo de ataque, recebeu passe dentro da área, mas deixou a bola passar entre as pernas para Malcom dominar e finalizar no cantinho.

A participação no jogo-treino foi a primeira de Neymar em uma partida após ele se lesionar no dia 4 de novembro. Ele sentiu um problema na coxa direita durante a vitória do Al-Hilal sobre o Esteghlal, pela Champions Asiática.

A lesão veio apenas no segundo jogo após ele se recuperar do rompimento no ligamento cruzado do joelho esquerdo, sofrido ainda em outubro de 2023, durante jogo entre Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Neymar só deve voltar a jogar uma partida oficial no dia 4 de fevereiro. Ele está inscrito pelo Al-Hilal apenas na Champions League Asiática e, por isso, só deve jogar contra o Persepolis, do Irã. Uma inscrição no Campeonato Saudita só pode ocorrer caso o clube libere algum estrangeiro do elenco — ele não foi inscrito nos torneios nacionais porque estava lesionado.

