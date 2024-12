Cristiano Ronaldo estuda deixar o Al-Nassr para conquistar títulos

Desde que chegou ao futebol saudita, no começo de 2023, Ronaldo conquistou apenas uma competição: a Taça dos Campeões Árabes. Entretanto, perdeu duas vezes a Liga, uma para o Al-Hilal de Jorge Jesus (2023/24) e outra para o Al-Ittihad (2022/23).

Do ponto de vista individual, o atacante português, por sua vez, continua em alta na Arábia Saudita. Na temporada passada, por exemplo, anotou impressionantes 50 gols em 51 jogos oficias. Na atual temporada, já leva 16 em 19 partidas.

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo, vale lembrar, tem hoje o maior salário do futebol saudita. Chegou a ficar atrás do Neymar, logo que o brasileiro foi contratado pelo Al-Hilal, mas prontamente teve o contrato revisto pelo Al-Nassr, porém sem qualquer mudança no tempo de duração do acordo.