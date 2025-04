'Indefensável': Colunistas questionam filho de patrocinador no Corinthians

Ele tem 18 anos, que é considerado velho para essa categoria. E é progressão. Não dizem que é muito bom, porque vai arrebentar, porque já estava de olho. 'A gente enxergou uma capacidade de melhorar' - ele não deve ser muito bom.

Milly Lacombe

Alicia: Histórico não ajuda

Espero que o Danielzinho nos cale e mostre um grande futebol e prove que o potencial de evolução existia. Mas o histórico não ajuda - de ele só ter jogado até hoje em clubes patrocinados pela empresa em que o pai dele é um diretor importante.

Alicia Klein

