Flamengo tenta contratação do atacante Lassina Traoré, do Shakhtar Donetsk

Um dos objetivos de Boto, diretor de futebol do Flamengo, é entender como o atacante está fisicamente. Ele sofreu uma lesão importante no joelho recentemente.

O Flamengo vai analisar as condições de um negócio. Além do nome dele, o clube também se interessou por Roberto Firmino, mas não abriu negociação.

O contrato dele no Shakhtar é válido até junho de 2026. Nesta temporada, ele fez cinco gols em 24 partidas.

Traoré atua como centroavante e é uma das prioridades do Fla no mercado. Sem Gabigol, o clube começa 2025 apenas com Carlinhos como opção no setor, já que Pedro está lesionado.

Ele chegou ao Shakhtar em 2021 depois de três temporadas no Ajax. Pelo clube ucraniano, Lassina Traoré tem 83 jogos, 21 gols e 13 assistências.