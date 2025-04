Palmeiras goleia o Flamengo e dorme na liderança do Brasileirão Feminino

Nesta terça-feira, o Palmeiras venceu o Flamengo, por 5 a 2, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Laís Estevam (duas vezes), Amanda Gutierres, Ingryd e Soll anotaram os gols alviverdes no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Cristiane e Núbia fizeram para as mandantes.

Com este resultado, as Palestrinas chegaram a 11 pontos e dormirão na liderança do Brasileiro. Enquanto o Flamengo, com sete, fica em sexto lugar.

O Flamengo volta a campo no sábado, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada da competição. A bola rola às 16h (de Brasília), em Atibaia, no CT Red Bull Bragantino. Já o Palmeiras duela com o Bahia, no domingo, às 20h30, na Arena Barueri.