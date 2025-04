Santos encerra preparação para enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileirão; veja provável escalação

Desta forma, a escalação do Santos deve contar com: Gabriel Brazão; Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; Diego Pituca, João Schmidt e Rollheiser; Thaciano (Neymar), Guilherme e Tiquinho Soares.

No momento, o Alvinegro Praiano tem apenas um ponto e ocupa a 18ª posição do Brasileirão, com duas derrotas e um empate.