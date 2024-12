Dono da SAF do Atlético-MG confirma venda de Paulinho ao Palmeiras

Um dos sócios da SAF do Atlético-MG, Rubens Menin confirmou a venda do atacante Paulinho para o Palmeiras.

Achamos que tínhamos uma boa oportunidade com o Paulinho. Ele tem uma proposta muito boa do Palmeiras, excepcional. Vamos usar esse dinheiro para reforçar o plantel, não para pagar dívida. Vamos reforçar para dar um equilíbrio maior para o elenco do Atlético-MG.

Rubens Menin à rádio Rede 98

Negócio por Paulinho

O negócio entre Palmeiras e Atlético-MG por Paulinho envolve dinheiro e troca de atletas. O Verdão pagará 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões) e ainda mandará os meias Gabriel Menino e Patrick — este do sub-20 — para o Galo.