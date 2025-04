Corinthians x Fluminense: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 19h30 (de Brasília).

O Timão espera voltar a vencer após a dura derrota no Derby. No último sábado, a equipe de Ramón Díaz perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras, na Arena Barueri, e amargou o primeiro revés no Brasileiro, competição na qual ocupa a nona colocação, com quatro pontos.

Para o duelo, Ramón ainda não deve contar com o goleiro Hugo Souza e com o meia Rodrigo Garro, que se recuperam de lesões na coxa direita e no joelho direito, respectivamente. Igor Coronado, com trauma no ombro, é dúvida, assim como Fabrizio Angileri, que trata contusão muscular na coxa esquerda.