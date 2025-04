Athletico-PR sofre primeira derrota, e Cuiabá dorme na liderança da Série B

O Cuiabá venceu o Athletico-PR por 2 a 1 nesta terça-feira, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal. Lucas Mineiro e Pedrinho balançaram as redes para os mandantes, enquanto Léo marcou para os visitantes.

Com o resultado, o Cuiabá chegou a sete pontos e dorme na liderança da Série B. Do outro lado, o Athletico-PR sofreu seu primeiro revés na competição. A equipe aparece em quinto lugar, com seis unidades.

O Athletico-PR volta a campo neste domingo, contra o CRB. A bola rola às 19h (de Brasília), na Ligga Arena. O Cuiabá, por sua vez, enfrenta o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, às 19h30 da próxima terça-feira. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada da Série B.