Santos x Atlético-MG: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileiro

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o Atlético-MG, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília).

O Santos segue sem vencer na competição. No último domingo, o Peixe foi derrotado pelo Fluminense, por 1 a 0, com gol nos acréscimos. Samuel Xavier marcou o gol Tricolor, no Maracanã, em duelo da terceira rodada do torneio, que marcou o retorno do meia-atacante Neymar Jr. aos gramados depois de mais de um mês.

Com este resultado, a pressão sobre o técnico Pedro Caixinha ficou insustentável e o português foi demitido. Desta forma, César Sampaio é quem assume interinamente o comando da equipe. No momento, o Peixe tem apenas um ponto e ocupa a 18ª posição, com duas derrotas e um empate.