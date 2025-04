Internacional x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da quarta rodada do Brasileiro

O Palmeiras inicia, nesta quarta-feira, uma maratona de jogos fora de casa. O primeiro deles será contra o Internacional, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

De um lado, o Verdão está na vice liderança do Brasileirão, com sete pontos conquistados, empatado com o Flamengo, que lidera com maior saldo de gols. Já o Inter está na sexta posição, com cinco pontos.

A equipe comandada por Abel Ferreira vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na Arena Barueri. O time está invicto há seis jogos, com quatro vitórias seguidas. Com mais um triunfo, o Alviverde chegaria a sua melhor marca no ano.