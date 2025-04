Corinthians empata com Fluminense e aumenta jejum no Brasileirão Feminino

Nesta terça-feira, pela quinta rodada do Brasileirão Feminino, o Corinthians visitou o Fluminense no Estádio Moça Bonita, em Bangu, e empatou por 1 a 1. O gol do time paulista foi marcado por Letícia Monteiro, e Lelê anotou o tento da equipe carioca.

Com o resultado, o Corinthians, que completou o terceiro jogo seguido sem viencer (dois empates e uma derrota), chegou a oito pontos, na quarta colocação. O Fluminense também aparece com oito somados, mas em quinto por causa do saldo de gols inferior.

O Corinthians retorna aos gramados contra o 3B da Amazônia, pela sexta rodada do Brasileirão Feminino. A bola rola no próximo sábado, às 21h (de Brasília), no Estádio Alfredo Schürig, em São Paulo. Um dia depois, também pela sexta rodada da competição, o Fluminense visita o Sport, na Ilha do Retiro. A partida está marcada para às 15h.