Pesquisão UOL: Vini Jr. é eleito o melhor jogador brasileiro; veja top-3

Vinicius Júnior, do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador brasileiro de 2024 na opinião dos atletas ouvidos pelo Pesquisão UOL.

O melhor jogador do mundo recebeu 28,9% dos votos. Neymar, do Al-Hilal, foi o segundo colocado, com 18,5%, e Estêvão, do Palmeiras, completou o pódio com 10,5%.

Alan Patrick (Internaciona), Gerson (Flamengo), Hulk (Atlético-MG), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Matheus Pereira (Cruzeiro), Paulinho (Atlético-MG), Pedro (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras) e Raphinha (Barcelona), também foram citados.