Corinthians volta aos treinos após estreia de Dorival e inicia preparação para pegar o Inter

O feriado de Dia do Trabalho não foi de descanso para o elenco do Corinthians. Os jogadores do Timão mal tiveram tempo de comemorar a vitória sobre o Novorizontino, pela Copa do Brasil, na estreia do técnico Dorival Júnior, e já retornaram aos treinos no CT Dr. Joaquim Grava visando o jogo contra o Internacional, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

A delegação alvinegra retornou de Novo Horizonte durante a madrugada e iniciou as atividade no período da manhã desta quinta-feira. Os titulares no triunfo por 1 a 0 realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Já os demais foram a campo e treinaram firme sob o comando de Dorival.

O treinador dirigiu uma atividade técnica de troca de passes com movimentações e posse de bola, seguido por um exercício técnico-tático de pressão pós-perda. Houve, ainda, um trabalho tático de enfrentamento.