Pesquisão 2024: quem é o jogador mais chato do futebol brasileiro?

Hulk, do Atlético-MG, foi eleito o jogador mais chato atuando no futebol brasileiro em 2024 na opinião dos atletas ouvidos pelo Pesquisão UOL.

Hulk recebeu 34,21% dos votos. Luciano, do São Paulo, ficou na segunda colocação com 15,78%, Deyverson, do Atlético-MG, e Reinaldo, do Grêmio, fecharam o top 3 empatados com 7,89%.

Diego Costa (Grêmio), Erick (São Paulo), Everson (Atlético-MG), Felipe Melo (Fluminense), Gabigol (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Kannemann (Grêmio), Marçal (Botafogo), Matheus Pereira (Cruzeiro), Pedro Raul (Corinthians) e Rafinha (São Paulo) também foram nomes que apareceram entre as respostas.