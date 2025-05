Corinthians: G. Henrique passará por cirurgia e vira desfalque por um mês

O Corinthians informou nesta quinta-feira (1) que o zagueiro Gustavo Henrique passará por uma cirurgia para tratamento de uma hérnia inguinal. O procedimento será realizado amanhã.

O que aconteceu

O zagueiro ficará fora de combate por um mês. A expectativa é que o jogador volte aos treinos com o restante dos companheiros no início de junho.

A cirurgia é resultado de uma piora do quadro do defensor alvinegro. Gustavo Henrique não foi relacionado para o jogo de ontem, contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil.