Abel e comissão chegam a 200 vitórias no comando do Palmeiras em estreia na Copa do Brasil

Nesse período, Abel dividiu a beira do gramado com membros de sua comissão técnica quando precisou cumprir suspensão, por exemplo. O técnico comandou a equipe em 316 jogos, com 184 vitórias. Já o auxiliar técnico João Martins esteve em 26 jogos, conquistando 14 vitória. Já Vitor Castanheira foi o "treinador" em três jogos, com um triunfo. Por fim, Carlos Martinho tem uma vitória em um jogo.

Desde sua chegada ao clube, Abel conquistou pelo menos um título por temporada e ainda busca, em 2025, sua primeira taça, depois de ficar com o vice do Campeonato Paulista. O técnico, que é o mais longevo do futebol brasileiro, ainda ostenta a marca de mais finais pelo Palmeiras, com 13 decisões.