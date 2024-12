Mercado: Barça mira joia do SPFC, Santos quer volante, e S. Ramos no Brasil

O noticiário do mercado da bola desta quinta (26) teve como destaque o interesse do Barcelona em uma promessa da base do São Paulo, o Cruzeiro reagindo à possível chegada de Sergio Ramos, o Santos negociando a volta de Thiago Maia e mais! Confira abaixo.

Principais notícias do dia

Joia do São Paulo na mira do Barça. O lateral-esquerdo Nicolas Bosshardt atraiu a atenção do Barcelona. O clube catalão fez contatos iniciais e colocou no radar o destaque da categoria sub-17 do tricolor.

Sergio Ramos no Cruzeiro? Alexandre Mattos, CEO do clube, analisou a possibilidade do negócio. O dirigente disse que a situação é complexa e que depende do lado financeiro de ambas as partes, além do desejo do jogador espanhol de atuar no Brasil.