Ex-Vasco deseja voltar ao Brasil após negociação frustrada com o Flamengo

O que aconteceu

Evander, de 26 anos, esteve na mira do Flamengo na janela antes do começo da temporada 2024. As conversas, à época, não avançaram após as partes não chegarem a um acordo envolvendo os valores do negócio.

Foi real [interesse do Flamengo, no começo de 2024], tiveram conversas. Não aconteceu porque não chegaram a um acordo de valores. Mas teve o interesse, conversamos Evander

O meia está de férias no Brasil. Nos últimos dias, ele esteve nas partidas comemorativas de fim de ano, ambas no Rio de Janeiro.

O jogador integrou a seleção da temporada da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. Ele ainda tem mais dois anos de contrato com o Portland Timbers.

"É um desejo meu de poder dar um passo a mais, voltar a uma liga competitiva, ser visto novamente para poder jogar na seleção. É um sonho que tenho. Claro que não é uma situação fácil, ainda tenho dois anos de contrato, mas é uma vontade que tenho e estou à disposição", sinalizou