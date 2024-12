Punição por Doping não impediria anúncio e treinos de Pogba no Corinthians

"O Corinthians em princípio não tem nenhum impedimento de anunciar a contratação do Pogba neste momento", afirmou ao ser questionado se a punição impediria por lei de o jogador se anunciado pelo Corinthians.

Aliás, Bichara esclareceu outra dúvida do torcedores, ao dizer que Pogba, inclusive, poderia começar a treinar pelo Corinthians a partir da primeira quinzena de janeiro.

"O CAS (Corte Arbitral do Esporte) impôs um período de suspensão de 18 meses, começando em 11 de setembro de 2023 até 11 de março de 2025. O código mundial relacionado a doping ele autoriza o atleta a voltar a treinar dois meses antes do término da suspensão. Com isso, ele pode treinar e frequentar o clube dois meses antes, ou seja, 10 de janeiro de 2025", disse.

O Corinthians segue negociando a contratação de Pogba e aguarda retornos do francês em relação aos valores. O clube paulista conta com o suporte de seu patrocinador master para fechar com o francês.