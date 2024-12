Ex-seleção faz gol olímpico, e time de Vítor Pereira bate United no Inglês

O atacante Matheus Cunha fez um gol olímpico na vitória do Wolverhampton de Vítor Pereira sobre o Manchester United, pela 18ª rodada da Premier League, no Molineux Stadium (assista abaixo).

O que aconteceu

O brasileiro inaugurou o placar ao cobrar um escanteio direto para dentro do gol adversário. A bola sobrevoou a área e terminou na "bochecha" da rede do lago oposto. O lance ocorreu aos 13 minutos do segundo tempo, quando o United já estava com um jogador a menos —Bruno Fernandes havia sido expulso.

Ele ainda deu a assistência para o segundo gol do time da casa, nos acréscimos. Foi a 14ª participação de gol de Matheus Cunha na edição de 2024/25 do Inglês, com ele tendo marcado pelo terceiro jogo seguido.