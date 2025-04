Stephan Barcha conquista o bicampeonato do GP5* SHP Open Troféu Nelson Pessoa Filho

Neste domingo, o cavaleiro olímpico Stephan Barcha montando Chevaux Chantily JMen foi o grande campeão do GP Troféu Nelson Pessoa Filho, o Neco, no Concurso de Salto Nacional 9º SHP Open, primeiro evento 5 estrelas da temporada 2025.

O GP, a 1.55m, válido pela primeira Etapa do brasileiro Senior Top 2025, foi disputado em dois percursos distintos e contou com 30 conjuntos e, conforme a regra, os 12 melhores habilitaram-se à segunda e decisiva passagem com 200 mil reais em jogo. Stephan já havia sido campeão do GP Troféu Perpétuo Nelson Pessoa Filho, em 2022, ocasião em que foi criado o Troféu em homenagem ao ícone do hipismo brasileiro e mundial.

Com o melhor desempenho no primeiro percurso, apenas um ponto perdido por excesso de tempo, portanto, último dos 12 conjuntos a postos na segunda e decisiva passagem, Stephan e Chevaux Chantily JMen precisavam apenas zerar para garantir a vitória: dito e feito, em 58s87. Sagrou-se vice-campeão Raphael Machado Leite apresentando Special Marathon HST Charlene Império Egípcio, com apenas uma falta (quatro pontos) na primeira passagem e pista limpa na segunda, na ótima marca de 47s82. Já o terceiro posto coube ao top José Roberto Reynoso Fernandez Filho com Cornet Superstar JMen, também com quatro pontos no primeiro percurso e sem faltas no segundo, em 50s86.