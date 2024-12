Técnico do Fulham comenta interesse do Palmeiras e exalta Andreas: 'Diferente'

"Temos focado só em uma coisa: no Fulham, e todo o resto está à parte de mim. Está longe do Andreas também. Tem as pessoas responsáveis por ele, e o clube tem as pessoas responsáveis para tratar. Então, nós temos focado só treino a treino e jogo a jogo", contou.

Negociando com o Verdão, Andreas Pereira é peça importante no Fulham e conta com a confiança do treinador Marco Silva. Nesta temporada, ele disputou 17 jogos e marcou três gols.

"É importante, claro, ter o Andreas conosco, disponível depois do quinto amarelo. Ele é muito importante para nós, não escondo. É um jogador diferente, um jogador que nos dá outras coisas"

Andreas chegaria para disputar espaço no meio-campo do Palmeiras, que atualmente conta com nomes como Aníbal Moreno e Richard Ríos, titulares na temporada de 2024. O setor também é formado por Zé Rafael, Fabinho e Figueiredo, que será promovido ao time principal em 2025, como já revelou o técnico Abel Ferreira.