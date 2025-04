Caixinha vê sinal positivo em empate com Bahia e ignora pressão da torcida do Santos

"O que falhou e nos levou às alterações? O Barreal, que foi o melhor no jogo anterior, não foi tão bem hoje, por exemplo. Faltou presença de área. No segundo tempo, sobrou presença de área e jogo por fora. Por isso fizemos esse segundo tempo", completou o comandante.

Apesar do resultado, Caixinha deixou o jogo com a sensação de que o Alvinegro Praiano pode fazer um campeonato forte.

"Defendo sempre nossos jogadores, em todos os momentos. Sempre que não tiver resultado, vão procurar culpados. Cabe a mim defender o nosso elenco. Vou fazer isso sempre. Não ganhamos, mas a forma como a equipe fez para ganhar é um sinal que seremos muito fortes nesse Brasileirão", comentou.

O técnico foi bem vaiado pela torcida na Vila Belmiro. O português, contudo, vê a pressão com tranquilidade.

"Eu não tenho redes sociais. Essa semana não tivemos a reunião técnica com o Pedro Martins e o presidente. Analisamos o jogo anterior apenas e preparamos para este jogo contra o Bahia", disse.

"A torcida é sempre soberana, para apoiar, para entender a situação do clube e para vaiar. Eu prefiro que eles me vaiam do que os jogadores. Se tiverem que descarregar tudo, descarreguem em mim. Não tenho o menor problema com essa pressão", finalizou.