Santos negocia a contratação do volante Thiago Maia, do Inter

A chegada de Pedro Martins como novo CEO e Pedro Caixinha como novo técnico fez o Santos acelerar as buscas por novos reforços. A diretoria do Peixe quer contar com as novas peças já para a pré-temporada nos Estados Unidos.

Thiago Maia chegou ao Internacional em março deste ano e assinou contrato em definitivo até dezembro de 2026.