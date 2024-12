'Fico' de Dudu custou ao Palmeiras valor de prêmio pelo vice do Brasileirão

"No meio do ano, houve aquele contratempo, mas no momento certo vamos explicar melhor o que aconteceu. Fico feliz pela confiança do Alexandre [Mattos, CEO do clube] e do Pedrinho [dono da SAF cruzeirense], do carinho e respeito que tiveram comigo. A palavra que dei, estou cumprindo agora", afirmou.

O atacante também disse que se preparou por cinco meses para chegar bem no novo clube.

"Eu me preparei quatro, cinco meses para chegar ao Cruzeiro bem. Espero contar com o apoio do torcedor para fazermos um grande ano. A gente está chegando para completar esse elenco e ter um time unido e mais forte. Prometer título é difícil, mas podemos prometer vontade e dedicação", concluiu.