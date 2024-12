Cruzeiro anuncia a contratação de Dudu, ex-Palmeiras, de volta após 13 anos

O acerto de Dudu com o Cruzeiro ocorre seis meses depois de ele ter recuado do negócio em junho. Na época, ele ficou apalavrado com o clube mineiro, mas desistiu de sair do Palmeiras mesmo com a presidente Leila Pereira declarando publicamente que o ciclo dele no Alviverde havia acabado.

UM CRIA DA TOCA SEMPRE TERÁ O DNA CABULOSO!



Cruzeiro e Dudu estão juntos novamente! Nosso #CriadaToca está de volta pra casa. pic.twitter.com/okNtITz2Pk -- Cruzeiro (@Cruzeiro) December 23, 2024