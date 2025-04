Ceará x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O Alvinegro iniciou bem o Brasileirão, mas vem de um empate jogando em casa. A equipe cearense ficou no 1 a 1 com o São Paulo no fim de semana.

O Palmeiras quer se recuperar após um revés. Pelo Brasileirão, o Alviverde recebeu o Bahia e acabou superado por 1 a 0.

Ceará x Palmeiras -- Copa do Brasil 2025