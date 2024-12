Alvo do Palmeiras, Paulinho sofreu com lesão e só deve voltar em março

Paulinho jogou a reta final da temporada no sacrifício. O Atlético-MG chegou à reta final da temporada como finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, mas ficou com o vice em ambas as competições. De quebra, terminou o Brasileirão fora do G8 e ficou sem vaga na Libertadores do ano que vem.

O atacante passou por cirurgia ao final da temporada. O tempo de recuperação para este tipo de procedimento e problema é estimado em quatro a seis meses, ou seja, Paulinho deve voltar a jogar entre março e maio.

Paulinho abriu mão das férias. O atacante afirmou que passará todo o período livre se tratando para acelerar o processo de recuperação e encurtar o tempo longe dos gramados.

Sonho antigo e negócio caro

O Palmeiras já tentou contratar Paulinho no passado. Em 2022, quando o ex-Vasco ainda estava no Bayer Leverkusen, o Verdão chegou a abrir conversas pelo jogador, mas recuou após considerar alta a pedida do clube alemão.

O Atlético-MG fez pedida considerada elevada. O Galo quer uma quantia entre 20 a 25 milhões de euros (R$ 130 milhões a R$ 162 milhões) para negociar o jogador e, por isso, o Palmeiras estuda incluir atletas no negócio para diminuir os custos.