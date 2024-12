Fan Fest no Qatar resgata Fuleco, tem invasão indiana e brasileiro fake

A reportagem também encontrou um são-paulino e um "brasileiro fake". Vestido com uma camisa do Real Madrid e enrolado a uma bandeira do Brasil, ele foi abordado pelo UOL e questionado se era um brazuca. O homem disse que sim, mas não falava português e respondia apenas com "number one (número um)" ou "Vini", em referência a Vinícius Júnior (veja no vídeo acima).

Vinimania

Tanto do lado de fora quanto dentro do Lusail os torcedores demonstraram idolatria a Vinícius Júnior. Muitos usavam a camisa do brasileiro e, quando o jogo começou, a cada vez que o atacante pegava na bola o público vibrava.

Até mesmo a imprensa demonstrou um lado tiete a Vini. Quando o jogador adentrou a conferência de imprensa após a partida, ele foi aplaudido pelos jornalistas. O mesmo ritual ocorreu também após a finalização da coletiva.