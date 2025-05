Micael participa de parte do treino do Palmeiras e fica perto de retorno

Além de Micael, segue como baixa no Palmeiras o atacante Bruno Rodrigues, que também está em transição física depois de tratar de uma cirurgia no joelho esquerdo.

O Palmeiras entra em campo neste domingo, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Verdão é o líder do torneio, com 19 pontos.