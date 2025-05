United faz temporada ruim, e Rúben Amorim desabafa: "Estou envergonhado"

O clube empilha uma série de marcas negativas pelo Campeonato Inglês, entre elas, a recente sequência de sete jogos sem vencer, alcançada após a derrota por 2 a 0 diante do West Ham, no último domingo, em Old Trafford.

No entanto, apesar do momento ruim, os Diabos Vermelhos enfrentam o Tottenham, na próxima quarta-feira, pela final da Liga Europa e podem ganhar pela segunda vez o título do campeonato. Com isso, podem encerrar a temporada com ao menos um triunfo.