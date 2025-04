Braithwaite é o segundo melhor centroavante da Série A; veja números

O CAMINHO DO GOL ???? Braithwaite iniciou, acelerou e concluiu com estilo: gol do Tricolor! O camisa 22 foi o destaque e escolhido como o Homem do Jogo pelos gremistas no app Meu Grêmio. Parabéns!

? Grêmio FBPA (@Gremio) April 3, 2025

? Grêmio FBPA (@Gremio) April 3, 2025

Segundo dados do Sofascore, Braithwaite tem a segunda maior nota entre todos os centroavantes da Série A em 2025. Em apenas 12 partidas, o dinamarquês tem uma média de 7.38 - atrás somente de Hulk, do Atlético-MG, com 7.67.

O jogador tem nove participações em gols (oito tentos e uma assistência) e está a um número de igualar as suas estatísticas nos primeiro seis meses no clube. Quando chegou ao Brasil na última temporada, Braithwait marcou oito vezes e e deu dois passes para gol.

Além disso, participando a cada 98 minutos de um gol da equipe de Gustavo Quinteros, o dinamarquês precisa de apenas quatro tentativas para conseguir marcar.