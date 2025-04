Garro, Hugo Souza e mais: veja panorama dos lesionados do Corinthians

Em coletiva pós-jogo na última quarta-feira, o técnico Ramón Díaz evitou dar um prazo para o retorno de Garro e afirmou que o meia só voltará quando estiver 100%.

"(Vai ficar fora) Até que se recupere, porque me parece que não é justo para a torcida, nem para o treinador e nem para o jogador que tenha que jogar uma partida e parar. Vamos dar o tempo necessário, combinamos isso com o clube. Dar o tempo necessário para que se recupere e esteja 100%. É um jogador que necessitamos, pela característica que tem e por como joga", disse o treinador.

Hugo Souza

Outro nome que está no DM do Corinthians é Hugo Souza. Na última terça-feira, o Timão informou que o goleiro sofreu uma lesão de grau 2 no músculo retofemoral da coxa direita. Ele já não ficou à disposição contra o Huracán, na última quarta.

O clube não divulgou o prazo de retorno, mas a recuperação de lesões desse tipo podem levar em torno de um mês. Apesar disso, o goleiro será avaliado semana a semana pelo departamento médico corintiano. O retorno de Hugo Souza, assim, dependerá da velocidade da evolução no tratamento.