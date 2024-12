Vini mostra credencial de melhor do mundo, Real atropela e leva 9º Mundial

Vini Jr chamou a responsabilidade, desequilibrou em jogada com credencial de The Best e presenteou Mbappé com um gol. Na marca dos 37 minutos da etapa inicial, Bellingham recebeu na intermediária e abriu na esquerda para Vini, que invadiu a área com liberdade. O melhor do mundo deixou o goleiro adversário no chão e preferiu tocar para o francês, dando uma assistência primorosa.

Outra estrela brasileira também brilhou, e Rodrygo fez um golaço na volta do intervalo. O camisa 11 foi acionado na entrada da área, tentou abrir espaço para a esquerda, levou dois marcadores de uma vez ao cortar para dentro. Bateu colocado, com capricho, e ampliou aos 8 do segundo tempo. O árbitro até foi chamado pelo VAR para analisar uma possível interferência de Bellingham, impedido, na jogada, mas validou o gol.

Vini, de pênalti, deu números finais. Lucas Vázquez foi derrubado na direita da área na reta final, e o árbitro marcou a falta após revisão no VAR. O melhor do mundo pegou a bola e bateu firme. Moreno até acertou o canto e chegou a espalmar, mas não evitou que a bola terminasse no fundo da rede.

Ficha técnica

Real Madrid 3 x 0 Pachuca

Competição: Final da Copa Intercontinental

Local: Estádio Lusail, no Qatar

Data e horário: 18 de dezembro de 2024, às 14h (de Brasília)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno

VAR: Juan Soto

Amarelos: Pedraza e Rondón

Gols: Mbappé, aos 37'/1ºT, Rodrygo, aos 8'/2ºT, e Vini Jr., aos 40/2ºT