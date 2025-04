Corinthians oficializa renovação do empréstimo de Talles Magno; veja detalhes

Talles Magno segue no Corinthians, pelo menos até o fim da atual temporada. Nesta quinta-feira, o clube acertou a renovação do empréstimo do atacante junto ao New York City FC, dos Estados Unidos. O novo vínculo do camisa 43, agora, vai até 31 de dezembro de 2025.

O contrato inicial do empréstimo de Talles ao Corinthians tinha duração até o dia 30 de junho. O jogador, por sua vez, sempre deixou claro o desejo de continuar no Timão. O clube, desse modo, selou a permanência do atleta até o fim do ano.

"Graças a Deus, vou poder ficar no Corinthians. Era uma vontade minha. Que esta renovação seja de muito orgulho para mim e para minha família. Que nós possamos desfrutar muito disto. A torcida pode esperar aquela garra e aquela alegria", afirmou o camisa 43.