Lavieri: Melhor zagueiro do Corinthians é sempre quem está no banco

O André Ramalho entra, faz dois bons jogos e depois falha; o Gustavo Henrique, zero confiança, ele estava com nenhuma confiança ontem, errando passe e espanando a bola para trás; aí depois entra o Tchoca, coitado, que falhou no Equador, fez um pênalti besta e ficou marcado; o Félix Torres faz duas boas jogadas, na terceira ele faz o pênalti e na seguinte ele é expulso, é o tipo de zagueiro presepeiro, não é um zagueiro que passa confiança.

Na avaliação do colunista, o sistema defensivo do Corinthians depende de uma boa atuação dos volantes para não ficar com a zaga exposta.

Nenhum dos zagueiros do Corinthians passa confiança. O Corinthians tem um sistema defensivo muito baseado nos bons jogos de Martínez e Carrillo, porque aí expõe menos os zagueiros.

Por falar em volante, Raniele foi um dos poucos destaques positivos do Corinthians na derrota para o Huracán.

Além de fazer o gol do Timão, ele teve uma atuação segura diante da dupla de zaga formada por Félix Torres e Gustavo Henrique — ambos substituídos durante a partida.

