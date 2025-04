Efeito Neymar: Santos tem crescimento recorde e vira 3º maior clube do Brasil em alcance digital

No primeiro trimestre do ano, o Santos registrou um crescimento recorde em suas redes sociais. O Peixe ganhou 10 milhões de novos fãs e tornou-se o terceiro maior clube brasileiro em alcance digital, com quase 24 milhões de fãs, na frente dos rivais Palmeiras e o São Paulo.

O aumento se dá muito por conta do retorno de Neymar, mas também pela reformulação das redes sociais do clube. A equipe de Marketing do Santos identificou pontos de melhoria e passou a investir em conteúdos mais criativos e voltados para o público mais jovem.

"Tínhamos a equipe digital mais talentosa entre os times brasileiros. O que precisávamos melhorar eram os processos internos e redefinir as estratégias, à medida que o Santos garantia sua volta para a Série A", disse Armênio Neto, Gerente de Marketing do Peixe.