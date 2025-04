À disposição de Abel, Gómez vê briga mais acirrada na zaga do Palmeiras

Gómez se contundiu no dia 12 de março, quatro dias antes do jogo de ida da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. O zagueiro sofreu uma entorse no joelho direito e teve detectada uma lesão no ligamento colateral. Desde então, vem sendo desfalque para a comissão técnica.

Feliz por voltar depois de um tempinho fora. Fiz uma recuperação muito boa. Estou bem, graças a Deus, não foi nada grave. Então já estou à disposição do treinador e também feliz por estar relacionado para um jogo de Libertadores, uma competição que temos muita história, que todo jogador quer jogar. Temos uma expectativa muito boa de fazer um bom jogo e levar uma vitória para somar três pontos.

Gustavo Gómez

Das opções, Murilo, Gómez e Naves estão com o elenco desde a reapresentação, em janeiro. O primeiro é o zagueiro com mais jogo nesta temporada. Ele atuou em 14 dos 17 jogos, sendo titular em todos eles. Entre os defensores, Naves tem o segundo maior índice de jogos, com nove, sendo seis como titular. Já Gómez atuou em sete compromissos, seis entre os 11 iniciais.

O Verdão retorna aos gramados hoje (3), às 19h (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima.