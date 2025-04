Deportivo Táchira x Flamengo: palpites, onde assistir e escalações (03/04)

Provável Escalação do Deportivo Táchira

⚽️ Jesús Camargo; Roberto Rosales, Vivas, Mauro Maidana e Yanniel Hernández; Juan Manuel Requena, Carlos Calzadilla e Maurice Cova; Carlos Sosa, Diomar Díaz e Bryan Castillo. Técnico: Edgar Pérez.

Desempenho recente e Estatísticas do Flamengo

Considerado o time que joga o melhor futebol do Brasil atualmente, o Flamengo entra na Libertadores com moral. Mesmo que não tenha vencido na estreia do Brasileirão, o empate com o Internacional por 1 a 1 manteve a sequência invicta do técnico Filipe Luís a frente do time.

O treinador flamenguista tem apenas uma derrota no comando da equipe e tentará mais uma vez manter o bom retrospecto, agora na principal competição das Américas. O treinador possui mais títulos do que derrotas após ter conquistado o Cariocão no último mês.

Últimos 5 jogos do Flamengo: