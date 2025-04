Arthur Cabral 'desaparece' no Benfica e volta a ser alvo para sair

Arthur Cabral nem sequer saiu do banco de reservas nas últimas cinco partidas do Benfica. Hoje, é apenas a terceira opção como referência ofensiva do time português, atrás do titular Vangelis Pavlidis e do substituto imediato Andrea Belotti.

Cada vez mais preterido na Luz, o atacante brasileiro é nome certo para voltar a encabeçar a lista de jogadores negociáveis para a próxima temporada, o que já havia acontecido (sem sucesso) no último mercado de transferências.

Em janeiro passado, vale lembrar, Cabral chegou a ser procurado por Torino e West Ham. As negociações só não avançaram com italianos e ingleses porque o clube encarnado não aceitou as condições colocadas em cima da mesa.