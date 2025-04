Augsburg x Bayern Munique Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 04/04

Do outro lado, o Augsburg perdeu 30% dos jogos na atual temporada e tem desempenho defensivo frágil, com média de 1.25 gols sofridos. Jogando contra um ataque tão eficiente, a tendência é ceder. Por isso, o handicap de -1.5 para o Bayern aparece como boa linha de valor.

Palpite 2: Mais de 2.5 Gols

Os jogos do Bayern somam em média 3.85 gols por partida. Com Harry Kane em alta e sistema ofensivo agressivo, a equipe tem 70% de jogos com mais de 2.5 gols na temporada. O Augsburg também contribui com 55%.

Além disso, todos os últimos confrontos entre as equipes ultrapassaram essa linha. Mesmo que o Augsburg não marque, o Bayern costuma resolver sozinho com placares elásticos.

Palpite 3: Ambas Marcam - NÃO

Apesar de marcar 1.11 por jogo, o Augsburg sofre para furar defesas bem postadas. Enfrenta um Bayern com média de apenas 0.94 gols sofridos, além de 42% de jogos sem sofrer. A última vez que marcou no Bayern foi em janeiro de 2024.