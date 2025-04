Ex-jogador do Palmeiras limpou bueiro e hoje trabalha no Mercadão da Lapa

No Pelotas, não demorou para se destacar. "No primeiro jogo, fiz três gols e não saí mais do time. Fui artilheiro da competição, mas não conseguimos o acesso."

Ex-atacante com passagem marcante pelo Palmeiras, Jorge Preá hoje leva uma rotina bem diferente dos tempos de jogador profissional. Torcedor do São Paulo desde a infância, ele trabalha como entregador no Mercadão da Lapa, na capital paulista.

Preá é entregador no açougue do seu Carlos, em dois boxes do Mercadão da Lapa, local tradicional da cidade, e diz que precisa do trabalho para poder sustentar sua família.

"Eu sou entregador, faço entrega para o açougue. Dois boxes, tem aqui do seu Carlos, o box Sanchez e Vitória. Boxes 20 e 18. Eu trabalho nos dois, faço entrega de carro nas ruas de São Paulo, em restaurantes, bares, casas, prédios. Já estou aqui há 5 anos, muito feliz, graças a Deus."

Mesmo distante dos holofotes do futebol profissional, ele não se afastou completamente dos gramados. No projeto Chute Inicial, ligado ao Corinthians, transmite experiência e conhecimento às crianças que sonham em seguir a carreira no futebol.