Corinthians: Garro passa por 'tratamento de choque' com médico de Memphis

Rodrigo Garro passa por um tratamento 'inovador' para as dores no joelho direito, com o mesmo profissional que tratou Memphis Depay há alguns anos, em Madri, na Espanha.

O que aconteceu

O procedimento ao qual Garro está sendo submetido é semelhante à eletroacupuntura, uma espécie de tratamento de choque. Agulhas são aplicadas na região em que o paciente sente dor com estímulos elétricos. No caso de Garro, o joelho. A técnica é fisioterápica e não necessita de intervenção cirúrgica.

O médico especialista que trata o jogador argentino foi referendado por Memphis Depay. Há alguns anos, quando o holandês ainda atuava no Atlético de Madri, foi esse mesmo profissional que cuidou dele. No entanto, o nome do especialista não foi revelado por fontes do clube. A coluna de Samir Carvalho, no UOL, havia antecipado a participação do camisa 10 no processo.