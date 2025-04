Derrota para o Huracán coloca fim em invencibilidade de oito meses do Corinthians em Itaquera

Naquela partida, o Corinthians largou na frente no placar com Garro. Próximo à reta final do jogo, porém, o time sofreu dois gols em menos de cinco minutos, o que culminou no revés no marcador normal. Nos pênaltis, Hugo Souza se consagrou e defendeu três cobranças para levar o time à fase seguinte.

Na última quarta-feira, entretanto, o cenário foi um tanto diferente. O Corinthians foi derrotado com dois gols de Sequeira. O primeiro saiu de um escanteio cobrado na primeira trave logo aos cinco minutos de partida. Já o segundo veio de um erro individual do zagueiro Gustavo Henrique, que foi mal na tentativa de afastar o perigo e entregou a bola nos pés do atacante perto do fim da primeira etaá.

Após a derrota, o volante Raniele lamentou a perda do "tabu" na Arena, mas torce para que o elenco tenha aprendido a lição e não repita o mau desempenho nos próximos jogos em casa.

"Ficamos muito tristes, porque a gente gosta muito dos números. No Brasileirão, se contarmos desde o ano passado, já acumulamos 11 jogos sem derrotas. Vínhamos mantendo esse tabu aqui na Arena, uma sequência muito boa de resultados positivos aqui. E acho que, quando se perde essa sequência, ficamos muito tristes por isso. Mas espero que isso possa somar, de alguma maneira, de forma positiva para nós. Que a gente possa ficar tristes, chateados por isso, para que não aconteça mais e esses resultados não venham a se repetir aqui na Arena", afirmou Raniele na zona mista.

Com o revés, o Corinthians não inicia bem a caminhada na Sul-Americana. O Timão está na lanterna do Grupo C, sem pontos. A disputa da competição é acirrada, já que somente o primeiro colocado do grupo avança diretamente às oitavas de final. O segundo, por sua vez, disputa um playoff contra os terceiros colocados da Libertadores.

Apesar da derrota, porém, o Corinthians já precisa virar a chave. Isso porque, neste sábado, o Timão encara o Vasco, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Brasileirão.